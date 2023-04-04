 السعودية: إهداء أكثر من 30 ألف نسخة من المصحف خلال العشر الأوائل من رمضان - بوابة الشروق
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السعودية: إهداء أكثر من 30 ألف نسخة من المصحف خلال العشر الأوائل من رمضان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 10:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 10:12 ص

 

قامت الإدارة العامة لشئون المصاحف والكتب في السعودية، بتوزيع إهداءات نُسخة من المصحف الشريف لضيوف الرحمن، وذلك ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، وتحت شعار من الوصول إلى الحصول.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، عن مدير إدارة شئون المصاحف سعد بن غويلب الندوي قوله، إن هذه الهدية العظيمة هي من أهم الخدمات العظيمة التي تقدمها الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المسجد الحرام، من خلال توزيع وإهداء نسخ القرآن الكريم لضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن عدد المصاحف التي وُزّعت حتى العاشر من شهر رمضان بلغت ما يزيد عن 30 ألف نسخة، بالإضافة إلى إهداء 20 مصحفاً للمكفوفين بلغة برايل.

وأفاد بأن برنامج إهداءات مستمر طيلة موسم رمضان المبارك عبر تفعيل النقاط المشتركة بالتعاون مع إدارات الرئاسة، لتبقى ذكرى يحملونها من مهبط الوحي ومنبع الرسالات تخلد لهم الرحلة الإيمانية.


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