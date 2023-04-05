أوكرانيا تدعو مواطنيها إلى الفرار من المناطق التي تحتلها روسيا

حثت كيف الأوكرانيين في المناطق التي تحتلها روسيا بصورة غير مباشرة إلى الفرار في ضوء الهجوم الأوكراني المقبل.



وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إرينا فيريشوك عبر تطبيق تليجرام "أنصح الأوكرانيين في المناطق المحتلة بصورة مؤقتة أن يذهبوا إلى دول ثالثة أو الاستعداد" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



وأضافت فيريشوك: "إنكم تعرفون ما يتعين عليكم فعله، اعتنوا بأنفسكم وبأطفالكم".



وتابعت فيريشوك قائلة: "ما زال لدى مسؤولي المحتلين بعض الوقت للخروج من هناك". ويحزم بعضهم أمتعتهم بالفعل، وقالت: "سيكون جيدا إذا أخذوا معاونيهم معهم".