يسرا اللوزي تتحدث عن سبب لجوئها إلى طبيب نفسي: حسيت إن روحي بتموت

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها لجأت إلى طبيب نفسي؛ بسبب زيادة الضغوط عليها، وليس زيادة وزنها بعد الحمل والولادة.



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء: «السبب الرئيسي فكرة إن بطاريتي فاضية ومعنديش طاقة ومش عاوزة أشوف حد، الحاجات اللي بتبسطني بطلت تبسطني، والحاجات اللي بتزعلني بطلت تزعلني».



واستطردت: «حسيت إن روحي بتموت وفيها حاجة ناقصة مبقتش عايشة، ولما كنت بروح فتحت موضوعات ومن ضمن الحاجات اللي اتكلمت فيها إني بحاول أخس بعد الولادة، والناس بتتنمر عليا وده بيخليني مش عاوزة أظهر، لحد ما اشتغلت على الموضوع وتخطيته».



ولفتت إلى أنها في بعض الأحيان تقبل أدوارًا أقل من موهبتها، بسبب حاجتها للعمل والتواجد على الساحة والوفاء بالتزاماتها المالية، قائلة إنها تضطر أحيانًا لقبول أفضل عمل عرض عليها.



واستنكرت رؤية الجمهور للفنانين على أنهم أناس مرفهة ويحصلون على ملايين الجنيهات نظير عملهم أو حياتهم سهلة، معقبة: «في الواقع محدش حياته سهلة وكل واحد عنده مسئوليات وبلاوي الله أعلم بها، مبحبش أحكم على حد ولا حد يحكم عليا».



وعن حصرها في أدوار معينة في بدايتها الفنية؛ بسبب ملامحها البريئة، أكدت أنها تمردت على الأمر مبكرًا، من خلال تقديم أدوار لشخصيات من خلفيات اجتماعية من مختلف المحافظات وبلهجات أخرى.