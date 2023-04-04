وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة تحاول تدمير القمة الروسية الإفريقية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة تحاول تدمير القمة الروسية مع الدول الإفريقية في إطار الجهود لعزل موسكو.

وأضاف خلال مقابلة مع موقع "أرغومنتي آي فاكتي"، نُشرت اليوم الثلاثاء، أن موسكو تختلف عن الدول الغربية في علاقاتها مع إفريقيا، متابعا: "نحن لا نخبر شركاءنا الأجانب أبداً كيف يُفترض أن يعيشوا. ليس عندنا جدول أعمال سري"، وفق وكالة رويترز.

وتستعد موسكو لعقد قمتها الثانية مع الدول الإفريقية، في نهاية يوليو المقبل، في سانت بطرسبرج التي ستنظر في مشروعات للبنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة.

وصرح الوزير الروسي: "صحيح أن الولايات المتحدة وأتباعها يبذلون قصارى جهدهم لعزل روسيا دولياً.. ويحاولون خاصةً نسف القمة الروسية الإفريقية الثانية المزمع عقدها.. لإقناع أصدقائنا الأفارقة بالمقاطعة".

وذكر أن فرص إلحاق الضرر بالقمة تتضاءل، لأن عدد الدول المستعدة لفعل كل ما تطلبه منها القوى الاستعمارية السابقة يقل يوماً بعد يوم، متابعا: "لذلك ستستمر محاولات التدخل في تعاوننا مع دول جنوب العالم وشرقه، لكن هيهات أن تنجح".

وبعد أن نبذتها معظم الدول الغربية منذ الحرب اروسية الأوكرانية، قبل أكثر من عام بقليل، حولت موسكو جهودها إلى دول في آسيا وإفريقيا، وكان لافروف حريصاً على تعزيز العلاقات مع إفريقيا، حيث زار القارة مرتين هذا العام إضافةً إلى جولة في منتصف 2022.