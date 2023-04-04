وزير باكستاني: مشاريع الممر الاقتصادي مع الصين قضت على أزمة نقص الطاقة

قال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني، إحسان إقبال تشودري، إن بلاده تغلبت على أزمة نقص الطاقة بفضل مشاريع الطاقة في إطار مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وأكد أن الشعب الباكستاني لن ينسى أبدا مساعدة الصين في هذا الصدد، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم الثلاثاء.

كما أعرب الوزير عن تقديره لدور الصين الإيجابي والرئيسي في المساعدة على تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران، وقال إن "هذا سيدفع السلام والتجارة في المنطقة بشكل كبير".

وذكرت الوكالة إن الوزير الباكستاني الذي شارك في منتدى بوآو الأسيوي الذي اختتم أعماله في بكين مؤخرا، أجرى محادثات مكثفة مع ممثلي الشركات الصينية ومراكز الأبحاث، أعرب خلالها عن تقديره لمساهمة الشركات الصينية في إنجاح مشروع الممر الاقتصادي، وهو جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية، ويلعب دورا مهما في تحديث البنية التحتية بباكستان. وتسهم هذه المشاريع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وقال إحسان إن باكستان تتطلع أيضا إلى الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، وأن الحكومة أعلنت عن مبادرة خاصة في هذا الشأن.

وخلال زيارته لبكين، التقى المسؤول الباكستاني ممثلين عن مراكز أبحاث صينية رائدة، وأخطرهم أن مشاريع الحصاد المبكر لمشروع الممر المشترك بين البلدين حولت المشهد الاقتصادي في باكستان على نحو ملحوظ، ووضعت أسسا متينة للنمو الاقتصادي المستدام.