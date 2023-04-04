قطر تشدد على ضرورة الاستمرار بدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية

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أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، اليوم الثلاثاء، ضرورة الاستمرار بدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية لتمكينها من تنفيذ مهماتها في حفظ أمن لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون في مكتبه بشمال شرق بيروت، مع الخليفي، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.

وشدّد الوزير الخليفي على "ضرورة استمرار دعمها لتمكينها من تنفيذ مهماتها في حفظ أمن لبنان واستقراره"، منوهاً "بدور المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الراهنة".

بدوره، شكر العماد عون دولة قطر بشخص الأمير تميم بن حمد آل ثاني "على الدعم المستمر للمؤسسة".

وأشار البيان إلى أن "البحث تناول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة".

كانت قطر أعلنت في يونيو الماضي عن تقديمها مبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني، بناء على توجيهات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتسلّمت قيادة الجيش الدفعة السادسة من هذه الهبة في 27 مارس الماضي، وذلك في إطار مبادرات دولة قطر لدعم العسكريين وتحسين ظروفهم المعيشية، وتعتبر هذه الهبة ذات أهمية بالغة في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها لبنان.