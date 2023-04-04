هولندا: مقتل شخص وإصابة 30 بعد خروج قطار ركاب عن مساره

لقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب 30 آخرون، بعد أن خرج قطار ركاب عن مساره في هولندا، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ الهولندية.



ووقع الحادث فى نحو الساعة 3:25 صباحا (0125 بتوقيت جرينتش) على الخط المزدحم من ليدن الى لاهاى بالقرب من بلدة فورشوتن.



وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء، للإذاعة الهولندية، إنه تم نقل 19 شخصا إلى المستشفى، بينما كان ركاب آخرون يتلقون العلاج في مكان الحادث.



وبحسب شهود عيان، اصطدم قطار بضائع وقطار ركاب برافعة بناء.



وقالت فرق الإطفاء والسكك الحديدية إن قطار الركاب خرج عن مساره وانقلبت بعض العربات.



وقالت السكك الحديدية الهولندية إنه لا توجد قطارات تعمل حاليا بين لاهاي وليدن بسبب الحادث.