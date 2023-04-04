سيد علي: يجب أن نصدق كلام الرئيس أن أزمة الدولار ستصبح تاريخًا

قال الإعلامي سيد علي، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، على هامش لقائه مع الجنود في منطقة شرق القناة بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان بأن: «أزمة الدولار ستكون تاريخا»؛ كانت رسالة مهمة من قائد واع في توقيت شديد الأهمية لطمأنة الشعب.

وتابع خلال تقديم برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» منتصف ليل الإثنين: «ميزة الرئيس السيسي؛ أنه يتمتع بمصداقية عالية عند الغالبية العظمى من أبناء الشعب المصري، والناس بتصدقه»، مشيرا إلى امتلاك الرئيس معلومات وتصورات لكافة الحقائق والوقائع الاقتصادية، انطلاقا من واقع المسؤولية الملقاه على كاهله كرجل للدولة.

وأستشهد بكلمة الرئيس السيسي، خلال حديثه مع عدد من ضباط الجيش، أن «الإرهاب انتهى بكم، وقريبا ستنتهي هذه الأزمة لتصبح تاريخا، حتى الدولار بفضل الله وبفضلكم سيكون تاريخا».

وتابع: «عندما يقول الرئيس إن أزمة الدولار ستمر قريبا وتكون تاريخ وماض؛ أنا أظن أننا يجب أن نصدق كلام الرئيس، ولا نخاف ونتردد من تدني القيمة الشرائية للعملة على رغم من مشروعية خوف الناس بالبحث عن سبل أخرى لاستثمار أموالهم سواء في الذهب أو شراء شهادات البنوك».

وأشار إلى ترقب المواطنين سماع رسالة طمأنة من الدولة بشأن الأوضاع الاقتصادية، معقبا: «الناس كانت منتظرة الأيام الماضية أن يبث فيها قدر من الطمأنينة ويقال لها متخافيش وراءك دولة ومؤسسات ومعلومات وخطط بديلة ومشكلة الأزمة الاقتصادية والدولار ستكون في يوم من الأيام تاريخا كما نجحنا في تخطي العمليات الإرهابية، لكن الناس بتنسي التفجيرات والفوضى في الـ10 سنوات الماضية».

ونوه كذلك إلى فشل دول عظمى كثيرة في القضاء على ملف الإرهاب بمفردها، لافتا إلى طلب هذه الدول مساعدات من الخارج؛ للقضاء على الإرهاب داخلها.