استخدم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك -يول، اليوم الثلاثاء، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قانون مثير للجدل يلزم الحكومة بشراء فائض محصول الأرز.

وهذه أول مرة يمارس فيها الرئيس الفيتو ضد أحد التشريعات منذ توليه مهام منصبه، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وجاء رفض يون لتنقيح قانون إدارة الحبوب خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حيث طلب من الجمعية الوطنية إعادة النظر في مشروع القانون وسط انتقادات بأنه سيؤدي إلى إهدار موارد الحكومة.

ويلزم مشروع القانون، الذي أقرته الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة في 23 مارس الماضي، الحكومة بشراء فائض محصول الأرز إذا تجاوز الإنتاج الطلب المقدر بنسبة 3-5%، أو إذا انخفضت الأسعار بنسبة 5-8% أو أكثر مقارنة بالعام المنصرم.

وقال الرئيس يون خلال الاجتماع: "واصلت حكومتنا باستمرار توضيح الآثار الجانبية لمشروع هذا القانون للجمعية الوطنية، ولكن للأسف الشديد أقرته الجمعية الوطنية من جانب واحد دون أن يأخذ حظه من المناقشة".

وأضاف: "هذ التنقيح لقانون إدارة الحبوب هو (قانون الشراء الإجباري لبقايا الأرز) ويتطلب أن تشتري الحكومة جميع كميات الأرز المتبقية بغض النظر عن مستوى استهلاك الأرز في الأسواق، ومن ثم إنفاق مبالغ هائلة من أموال دافعي الضرائب الثمينة".