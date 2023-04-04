رئيس الوزراء الأوكراني يجري محادثات مع وزير الاقتصاد الألماني في كييف

ناقش رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، سبل تعزيز الأعمال التجارية الألمانية في بلاده، وذلك في محادثات جرت في كييف مع وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك.

وقال شميهال عقب الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلون لشركات ألمانية، إن "التأمين ضد مخاطر الحرب، مسألة في غاية الأهمية".

وأشار رئيس الوزراء الأوكراني، إلى إطلاق مشروع تجريبي مع وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف، التابعة للبنك الدولي، ومؤسسة تمويل التنمية، وهي هيئة حكومية أمريكية، قائلا إن أوكرانيا ترغب في التول لأداة مماثلة مع ألمانيا.

ولفت شميهال إلى قدرة أوكرانيا على توفير المواد الخام الأساسية، والتكنولوجيا العسكرية، قائلا إن كييف تعتمد أيضا على الدعم الألماني في أعمال إعادة الإعمار التي ستقوم بها بعد انتهاء الحرب التي تشنها روسيا حاليا.