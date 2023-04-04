فحص 2300 طالب ضمن مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم بسيوة

نظمت هيئة التأمين الصحي بمطروح قافلة طبية مجانية لمركز ومدينة سيوة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحة الابتدائية، ومبادرة للكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المرحلة الإعدادية بالمحافظة.

وأوضحت دكتورة سارة عبدالفتاح مدير التأمين الصحي بمطروح، أن فرق العيادات الطبية المتنقلة للتأمين الصحي، توجهت إلى مدينة سيوة بالتعاون والتنسيق مع مركز ومدينة سيوة، برئاسة محمد بكر رئيس المدينة؛ وذلك لإتمام أعمال مسح طلاب المدارس، وعمل التحاليل اللازمة، وإعادة القياسات، وصرف العلاج.

ونجحت الفرق في فحص ما يقرب من 3200 طالب، ضمن مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية، و790 طالبا من المرحلة الإعدادية، ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي.

يأتي ذلك ضمن خطة متكاملة للوصول لكل الأطفال المستهدفين بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بالتعاون مع مديرية الصحة ومراكز المدن، وعدد من الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات الصحية، والكشف على جميع الطلاب المستهدفين والاطمئنان عليهم.

ومن جانبه أكد محافظ مطروح، استمرار تقديم الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات للوصول لكل الأطفال المستهدفين من تلك المبادرات في مختلف المناطق والقرى النائية بالمحافظة، مثمنا جهود الدولة للاهتمام بصحة المواطن وخاصة أطفال المدراس.