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صلاح يشارك في تعادل ليفربول مع تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي

الشروق
نشر في: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 11:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 11:07 م

حسمت نتيجة التعادل السلبي، مباراة تشيلسي وليفربول على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

تشيلسي وليفربول كلاهما يعيش أوضاعًا صعبة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

ودخل تشيلسي مباراته ضد ليفربول، تحت قيادة المدرب برونو سالتور الذي حل خلفًا لجراهام بوتر.

التعادل رفع رصيد ليفربول إلى 43 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما وصل تشيلسي إلى النقطة 39 بالمركز الحادي عشر.

وشارك محمد صلاح في المباراة كبديلا لزميله روبرتو فيرميونيو، في الدقيقة 62 ولكن لم ينجح في الحصول على أي كرة خطيرة.


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