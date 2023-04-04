أغلبية شركات التأمين في العالم متفائلة بشأن فرص الاستثمار

وصل إجمالي أصول شركات التأمين في العالم إلى أكثر من 13 تريليون دولار؛ ما يجعل مسؤولي هذه الشركات حريصين على اقتناص الفرص الاستثمارية التي لا تتكرر كثيرا في ظل فوضى الاقتصاد الكلي الحالي، رغم تزايد قلق البعض بشأن حالة سوق الائتمان.

وبحسب مسح أجراه بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب وشمل 343 رئيس تنفيذي ومدير مالي في شركات التأمين، فإن 53% منهم قالوا إنهم يرون تحسنا في الفرص الاستثمارية، في حين قال 15% فقط منهم إن فرص الاستثمار تتدهور.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مايك سايجل المدير العالمي لإدارة الأصول وحلول السيولة في شركة جولدمان ساكس أسيت مانجمنت قوله في مقابلة إن قطاع التامين يتمتع بأوضاع راسمالية جيدة ولديه سيولة كافية، مضيفا أن القطاع لم يشهد هذه البيئة الاستثمارية الجيدة الحالية خلال العقد الماضي أو أكثر، لذلك فهو يتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات في الأسواق.

وأظهر مسح جولدمان ساكس أن 39% ممن شملهم المسح اعتبروا تدهور سوق الائتمان كأكبر هاجس بالنسبة لهم مقابل 20% في مسح العام الماضي.

ومع ذلك فإن شركات التأمين لا تتبنى منهج الابتعاد عن المخاطر، حيث قال 30% من مسؤولي الشركات إنه يرغبون في الاستثمار المخاطر، في حين قال أكثر من النصف قليلا إنهم يخططون لزيادة مخصصات الاستثمار في الأصول الخاصة.