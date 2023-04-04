تونس تشرع في إجراءات تعيين سفير جديد لدى سوريا

أعلنت الرئاسة التونسية، إنّ الرئيس قيس سعيد أصدر تعليمات لوزير الشئون الخارجية نبيل عمار، بالشروع في إجراءات لتعيين سفير جديد لدى العاصمة السورية دمشق.

يأتي ذلك بعد نحو عشرين يوماً من إعلان الرئيس التونسي اعتزامه تعيين سفير في سوريا، حيث أفاد بأنه "ما من مبرر لئلا يكون هناك سفير لتونس في دمشق وسفير لها في تونس"، خلال لقائه وزير الخارجية، في 10 مارس الماضي.

وأضاف: "مسألة النظام السوري تهم السوريين وحدهم، ونحن نتعامل مع الدولة السورية، ولا دخل لنا في خيارات الشعب السوري"، وفق وكالة رويترز.

وذكر أن هناك جهات كانت تعمل على تقسيم سوريا لمجموعة من الدول منذ بداية القرن الـ20 ولن تقبل بذلك، وفق تعبيره.

وقطعت تونس العلاقات الدبلوماسية مع سوريا منذ نحو عقد، فيما أعادت إنشاء بعثة دبلوماسية محدودة إلى سوريا عام 2017.