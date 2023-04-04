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وزيرة خارجية ألمانيا تدعو روسيا للتخلي عن الألغام بأوكرانيا: تزيد الجوع في العالم

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 10:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 10:18 ص

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، روسيا، إلى وقف زرع الألغام في الأراضي الزراعية بأوكرانيا.

وقالت بيربوك، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية في برلين، إن الألغام لا تؤدي فقط إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين، ولكنها تمنع أيضا العديد من المزارعين من حرث حقولهم وجلب المحصول، وأضافت: "بهذه الطريقة تقلل روسيا من المعروض من المواد الغذائية في السوق العالمية، وبالتالي تزيد الجوع في العالم".

ويأتي بيان بيربوك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالألغام الموافق اليوم الثلاثاء. وجاء في البيان: "الألغام المضادة للأفراد أسلحة وحشية. إنها السبب الذي يجعل الآباء والأمهات في دول مثل البوسنة والهرسك وكمبوديا والعراق لا يزالون مضطرين للقلق على أطفالهم في كل مرة يخرجون فيها للعب بعد عقود من الصراع".

ووفقا للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية في الخريف الماضي، استخدمت روسيا ما لا يقل عن سبعة أنواع مختلفة من الألغام الأرضية المحظورة دوليا في أوكرانيا. وكثيرا ما تكون الألغام الأرضية بحجم راحة اليد ويمكن نشرها على مساحات كبيرة إما برا أو جوا عبر صواريخ. وتظل الألغام راقدة على الأرض وتنفجر عندما يقترب منها أحد أو يطأ عليها. ومعظم الضحايا من المدنيين.

وفي عام 1999 دخلت ما تسمى بمعاهدة أوتاوا حيز التنفيذ، والتي تهدف إلى مكافحة الألغام الأرضية. وتحظر المعاهدة الدولية استخدام وإنتاج وتخزين ونقل الألغام الأرضية. ومع ذلك لم تنضم دول مهمة مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند إلى المعاهدة.

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