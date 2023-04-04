العراق يمضي مجددا في تنفيذ مشروعات للطاقة مع توتال الفرنسية

بغداد 4 نيسان /أبريل(د ب أ) - مضت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء مجددا في تنفيذ سلسلة مشاريع لتنمية الغاز المتكامل وماء البحر بالتعاون مع شركة توتال الفرنسية.



وذكر بيان للحكومة العراقية بعد جلسة أسبوعية عقدت اليوم، أن الحكومة وافقت على توصيات المجلس الوزاري للطاقة في الحكومة بشأن عقد مشروع تنمية الغاز المتكامل مع شركة توتال بعد إجراء تعديل على نسبة مشاركة الجانب الحكومي من 40٪ لتصبح 30 % للمضي بتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به.



وأوضح البيان أن حصّة الجانب الحكومي العراقي في العقد تبلغ مليار دولار 400 مليون دولار وتكون شركة نفط البصرة هى الشريك الحكومي في العقد مع شركة توتال.



ودعت الحكومة العراقية إلى "تهيئة التخصيص المالي لتنفيذ الجزء الثاني من مشروع أنابيب ماء البحر المشتـرك، الذي يقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار على تكون الدفعات لمدة أربع سنوات تباعاً، وأن الجزء الأول من مشروع ماء البحر المشترك ضمن العقد هو من مسؤولية شركـة توتال، والذي يقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار فضلا عن تنفيذ محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية".



ووقعت وزارة النفط العراقية، مع شركة توتال الفرنسية عام 2021 على عقد بقيمة 27مليار دولار لتنفيذ سلسلة مشاريع أستثمارية على مراحل، تشمل قطاعات الغاز المصاحب لاستخراج النفط وتطوير الحقول النفطية منها حقل أرطاوي النفطي ومشروع إنشاء مجمع غاز أرطاوي بسعة 600 مليون قدم مكعب وتجهیز ماء البحر المشترك بطاقة تصميمية قدرها سبعة ملايين و500 الف برميل ماء يوميا.



كما تضمن العقد إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية، لإنتاج طاقة كهربائية بكلفة أقل من 45 في المئة من كلفة إنتاج الطاقة من محطات الطاقة الحالية وبقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 1000 میجاواط.