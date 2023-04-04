الأردن يدعو لتحرك دولي لوقف إجراءات أحادية تؤجج العنف في فلسطين

والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في زيارة عمل يجريها إلى بروكسل يلتقي خلالها كبار المسئولين في الاتحاد الأوروبي.وأكد الصفدي خلال اللقاء، ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ موقف فوري واضح ومباشر ضد الإجراءات الأحادية، وخطاب الكراهية والتحريض، الذي يؤجج العنف والصراع في فلسطين، ويقوض فرص تحقيق السلام.

عقد @AymanHsafadiوالممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في #الاتحاد_الأوروبي @JosepBorrellFلقاء أكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ موقف فوري واضح ومباشر ضد الإجراءات الأحادية وخطاب الكراهية والتحريض الذي يؤجج العنف والصراع في #فلسطين المحتلة،ويقوض فرص تحقيق السلام

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