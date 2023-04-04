برلماني بريطاني يحذر من خطط الحكومة لإيواء مهاجرين على متن سفن عائمة

تواجه وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، تحديا قانونيا بشأن خطتها لإيواء مهاجرين على متن سفن عائمة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" اليوم الثلاثاء.

ويعارض مجلس دورست الذي يديره المحافظون استخدام ميناء بورتلاند كموقع لتلك السفن، وقال البرلماني المحافظ المحلي ريتشارد دراكس "سنرى بأي طريقة يمكننا إيقاف هذا".

ويمكن لسفينة بيبي ستوكهولم، التي تردد أنها ستكلف دافعي الضرائب أكثر من 20 ألف جنيه إسترليني (25 ألف دولار) يوميا، استيعاب أكثر من 500 مهاجر.

وأكد مسئولو ميناء بورتلاند أن وزارة الداخلية اختارت الميناء كموقع لإحدى سفن المهاجرين، لكن مجلس دورست قال إن لديه "مخاوف جدية بشأن مدى ملاءمة الموقع لمثل هذه المنشأة".

ولم تتكشف تفاصيل أي اتفاق مع شركة بيبي مارين المحدودة، ومقرها ليفربول، وكذلك التكاليف، ولكن يمكن للسفينة التي يبلغ طولها 93 مترا استيعاب ما يصل إلى 506 أشخاص في غرفها البالغ عددها 222 غرفة نوم.

وذكرت صحيفة التايمز أن استئجار السفينة سيكلف نحو 15 ألف جنيه استرليني في اليوم، وإن تكلفة رسوها في بورتلاند ستصل إلى 4500 جنيه إسترليني في اليوم، وذلك إضافة إلى نفقات الخدمات الأخرى ومن بينها الحراسة والطعام.