ارتفاع الصادرات الألمانية خلال فبراير الماضي

سجلت الصادرات الألمانية ارتفاعا خلال شهر فبراير الماضي.



وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء، أنه إجمالا تم تصدير سلع من ألمانيا بقيمة 136.7 مليار يورو في فبراير الماضي، بزيادة قدرها 4% مقارنة بيناير السابق له.



وعلى أساس سنوي، زادت الصادرات في فبراير الماضي بنسبة 7.6%.



وكان هناك نمو كبير بشكل خاص في الصادرات للولايات المتحدة بنسبة 9.4%، والصين بنسبة 10.2%.



وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات بنسبة 4.6% على أساس شهري وبنسبة 3.8% على أساس سنوي لتسجل 120.7 مليار يورو.



وإجمالا في عام 2022، سجلت التجارة الخارجية الألمانية نتيجة قياسية، ويرجع ذلك أيضا إلى الزيادات الكبيرة في الأسعار.