محافظ جنوب سيناء يطالب بمشاركة كافة المدن في مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء القومية

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة ترشيد الطاقة الكهربائية، لتقليل استهلاك الكهرباء في كافة الدواوين الحكومية، اتساقًا مع توجهات الدولة في هذا المجال.

وأعلن المحافظ عن طرح مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء القومية "المرحلة الثانية"، والتي تقام على مستوي محافظات الجمهورية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا على ضرورة مشاركة كافة مدن المحافظة في المسابقة، خاصة أنه جرى تنفيذ العديد من المشروعات التي تؤهل المحافظة للفوز بهذه المسابقة، وإعداد عرض تقرير تفصيلي عن مشروع التجمعات التنموية لدراسته، وحصر المعوقات التي تواجه المشروع؛ بهدف ايجاد حلول جذرية لها.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر المتابعة الدوري اليوم الثلاثاء، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وعرض موقف المتابعة وتوجيهات وتأشيرات المحافظ خلال الجلسة السابقة.

وقال المحافظ، إنه جاري وضع خطة لتجميل مدينة طور سيناء بالكامل، والتأكيد على صيانة كافة المزارات السياحية بها وأهمها شارع 306، ومقصد العائلة، والكورنيش، إضافة إلى طلاء العمارات، وصيانه الحدائق والشواطئ، بهدف عودة الرونق الجمالي للمدينة.

وأشار إلى أنه جاري الاستعداد لافتتاح كورنيش الجبيل بمدينة طور سيناء، والاحتفال بليلة القدر بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، وتكريم حفظة القران الكريم خلال الاحتفالية.