ذا هيل: ترامب أول رئيس أمريكي سابق يُحاكم بتهم جنائية

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، قاعة المحكمة في مانهاتن بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية.

وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه حكم على ترامب بأنه غير مذنب حيث وجهت إليه رسميا 34 تهمة اليوم، ومثل أمام المحكمة لأول مرة منذ توجيه الاتهام إليه فيما يتعلق بإخفاء تعاملات مالية.

وبحسب الصحيفة، أصبح ترامب أول رئيس سابق يُحاكم بتهم جنائية، حيث مثل أمام القاضي خوان ميرشان خلال الإجراءات القصيرة في محكمة مانهاتن.

وكشف ممثلو الادعاء، اليوم الثلاثاء، عن لائحة اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث يواجه 34 تهمة.

وقال الادعاء إن ترامب كان جزءا من خطة غير قانونية لإخفاء المعلومات السلبية، مضيفا أنه دفع مبلغا غير قانوني قدره 130 ألف دولار، لإخفاء المعلومات السلبية التي من شأنها الإضرار بحملته الانتخابية عام 2016.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن سبب ارتكابه جريمة تزوير السجلات التجارية كان جزئيا "للترويج لترشيحه"، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

كما تشير لائحة الاتهام إلى أن الرئيس الأمريكي السابق متورط في مؤامرة لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016.

وتم تحديد موعد جلسة الاستماع الشخصية التالية في 4 ديسمبر المقبل في نيويورك.

ووجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، الخميس الماضي، اتهامات لترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية.

ونفى ترامب، الذي أعلن ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقررة العام المقبل، ارتكاب أي مخالفات ووجود علاقة غير مشروعة مع دانيلز، معتبرا أن التحقيق معه "اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ".