بيت الزكاة يوزع 2000 كرتونة مواد غذائية وأجهزة تعويضية لذوي الهمم بجنوب سيناء

• محافظ جنوب سيناء يشيد بدور شيخ الأزهر في دعم المحافظة بالمساعدات العينية

استقبلت محافظة جنوب سيناء، قوافل بيت الزكاة والصدقات المصري، المحملة بكراتين المواد الغذائية والأجهزة التعويضية لذوي الهمم، وأجهزة كهربائية، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ومساعدة الفتيات المقبلات على الزواج من الأيتام.

ووزع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، عددا من كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمدينة شرم الشيخ.

وقدم محافظ جنوب سيناء، الشكر إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ لحرصه على دعم أهالي جنوب سيناء بمساعدات عينية متنوعة، بواقع 2000 كرتونة مواد غذائية متنوعة، و10 كراسي كهربائية متحركة، و10 كراسي غير كهربائية، و10 حمامات لتوزيعها على ذوي الهمم، إضافة إلى 30 لحافا، وملابس للعيد تكفي لـ100 طفل وطفلة من الأيتام سيتم توزيعها عليهم في ليلة القدر.

وأوضح المحافظ، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن مساعدات بيت الزكاة والصدقات المصري، تضمنت أيضًا أجهزة منزلية كهربائية للفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأكثر احتياجا، والأيتام من أبناء محافظة جنوب سيناء، بواقع 90 جهازًا عبارة عن "غسالات، وثلاجات، وبوتاجازات"، جرى توزيعها على 30 فتاة من المقبلات على الزواج من خلال قرعة علنية، بواقع ثلاجة وغسالة، وبوتاجاز لكل فتاة؛ بهدف تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا.

وذكر أنه جرى وضع مخطط لتوزيع كراتين الطعام؛ لتصل إلى مستحقيها داخل المناطق الأكثر احتياجًا، وأيضًا توزيع الأجهزة التعويضية لذوي الهمم.

وقالت الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، إن بيت الزكاة يحرص على تقديم مساعدات نقدية مباشرة لمساعدة الفتيات على شراء مستلزمات الزواج الأساسية؛ بهدف مساعدة من يعول تلك الفتيات في تحمل أعباء ونفقات الزواج، وكذلك من لم يستطع تلقي ذات الخدمة من الهيئات والجهات الخيرية.

وتابعت: "كما يجري مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها، من خلال تقديم مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الأكثر احتياجًا، ومساعدة الحالات غير القادرة على تدبير شئون حياتها، ورفع المعاناة عن غير القادرين، ورفع الكرب عن الأسر الفقيرة، ووقايتها من الغرق في الديون؛ ليسود المجتمع الطمأنينة والكرامة، وتحقيق الأمن الاجتماعي".