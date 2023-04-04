دراسة: نقص المعدات من عوامل الأعباء بالنسبة لشرطة مكافحة الشغب الألمانية

كشفت نتائج دراسة أن انعدام التخطيط لأوقات الخدمة ونقص المعدات تعد من عوامل الأعباء، التي كثيرا ما يشكو منها أفراد شرطة مكافحة الشغب الألمانية بشكل خاص.

في المقابل، أوضحت النتائج أن من يعملون في الشرطة الجنائية أو شرطة الحماية كثيرا ما يشكون من نقص الأفراد وطريقة التعامل مع ضحايا الجرائم.

جاء ذلك في نتائج الدراسة التي كلفت وزارة الداخلية الألمانية بإجرائها عن الحياة اليومية والمواقف داخل الشرطة.

وأوضحت الدراسة أن ما يعتبره أفراد الشرطة مزعجا هو التعامل مع المجني عليهم، لاسيما عندما يكون هؤلاء من الأطفال أو أشخاص تجمعهم معرفة سابقة بأفراد الشرطة، ولفتت النتائج إلى أن من المشاكل التي يجري ذكرها بشكل متكرر في كل وحدات الشرطة " عدم الرضا عن النظام القضائي ولاسيما فيما يتعلق بالملاحقة الجنائية".

كانت الدراسة واسعة النطاق التي تم إجراؤها بين أفراد الشرطة على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، أظهرت أن واحدا من كل خمسة مشاركين قال إنه شهد في العام الماضي لمرة واحدة على الأقل رفض زميل أو زميلة تنفيذ واجبات رسمية. وقال 29% من المشاركين إنهم شاهدوا مخالفات لواجبات الخدمة.

وجاء في التقرير الأولي الذي تم نشره اليوم الاثنين عن الدراسة التي كلفت الوزارة بإجرائها في كلية الشرطة إبان فترة ولاية وزير الداخلية السابق هورست زيهوفر، القول إن " المواقف العدائية للبشر، والتي يمكن تلخيصها على هذا النحو حتى الآن، يمكن ملاحظتها في الشرطة أيضا كما يمكن ملاحظتها بين السكان بوجه عام".

ورصدت الدراسة أن المواقف المتحيزة ضد المشردين وكذلك المواقف المعادية للمسلمين موجودة لدى الشرطة، بصورة أقوى من وجودها لدى السكان الذين لديهم أماكن إقامة.