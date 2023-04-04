قالت صحيفة "انتلجنسير" الأمريكية، أمس الاثنين، إن عدد مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أقل بكثير من الصحفيين المتواجدين أمام مقر برج ترامب في وسط مانهاتن بمدينة نيويورك، قبيل مثول الرئيس السابق أمام محكمة على خلفية اتهامات بشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز عن علاقة غير شرعية جمعت بينهما.

وأوضحت الصحيفة، أن عشرات المراسلين والمصورين اجتمعوا خلف حواجز فولاذية لالتقاط صور خلفية لبرج ترامب، مؤكدة أن الوضع كان متوترا ليس تحسبا للعنف، ولكن لأن الأرصفة كانت مكتظة بالصحفيين لدرجة أن حركة المرور المعتادة للمتسوقين والموظفين تم إعاقتها ولم يتمكنوا من شق طريقهم.

ونقلت الصحيفة عن ديون سيني، أحد أنصار ترامب كان يحمل علما مكتوب عليه "ترامب أو الموت"، قوله: "هذا هو علمي الجديد المفضل"، مشيرا إلى أنه كان "يأمل في إقبال قوي".

وأضاف سيني: "حتى الآن، كما هو متوقع، هناك عدد كبير جدًا من الصحفيين. لا يوجد عدد كافٍ من مؤيدي ترامب لأنهم كانوا خائفين من فقدان وظائفهم، أو وضع صورهم على الإنترنت".

وتابع: "لا يهمني ما إذا كان قد فعل ذلك أم لا (ترامب). أنا أهتم بما فعله لأمريكا".

ويعد ترامب أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية، وهو يخوض حاليا محاولة أخرى للوصول إلى البيت الأبيض.

من جهتها، قالت ستورمي دانيلز في تعليق على توجيه الاتهام لترامب: "مهما كانت النتائج، فإنها (قضية ترامب) ستفجر العنف، وسيكون هناك قتلى ومصابون".

ويتمحور التحقيق حول تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار في عام 2016 لدانيلز، مقابل تسترها عن علاقة تقول إنها كانت قائمة بينها وبين ترامب قبل عقد من الزمن.

وأصر ترامب في أبريل 2018 على أنه لم يكن على علم بالمبلغ الذي قدم لدانيلز، لكن محاميه السابق كوهين قدم للكونجرس سلسلة من صور الشيكات، التي وقعها ترامب، والتي تعكس المدفوعات إلى كوهين التي قال إنها تعويضات عن الأموال التي قدمها، بما في ذلك اثنان على الأقل جاءا بينما كان ترامب في البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يمثل الرئيس الأمريكي السابق أمام المحكمة في نيويورك، خلال ساعات، لكن وضعه كمنافس على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل، سيضفي بلا شك مزيدا من المخاوف الأمنية والعملية حول الخطوات التالية في قضيته.