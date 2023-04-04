قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن «استغلال القرآن واستعماله من أجل الشفاء بالصورة التي نراها الآن، سلبية في حق القرآن الكريم».



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كل يوم فتوى»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «بدلًا من استغلال الشعوذة وتلك الأمور، أرجو أن يبتعد الناس عنها؛ لأنها أصبحت سبوبة وليست الرقية الشرعية المقصودة في وقت النبي محمد».



وأوضح أن الإنسان عليه أن يقبل على القرآن الكريم إقبالًا، مشيرًا إلى أن «الأوائل - رحمهم الله تعالى – كان لديهم تعلق بالقرآن الكريم دون غرض معين».



وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن الإنسان عليه أن يقرأ القرآن والرقية الشرعية لنفسه، بدلًا من اللجوء لغيره، معقبًا: «القرآن شفاء للنفس، ولو قرأت القرآن الكريم بتمعن وتدبر وخشوع وتعظيم للكلمات والحروف وبتلك الآداب، وقصدت بذلك إزالة ما بي من هموم وأدران وأوجاع معينة، الله بسبب بركة القرآن يرفع عني».



واستطرد: «أنا لست بحاجة للذهاب إلى غيره، أنا بين يدي القرآن الكريم وأقرأ الكتاب الكريم وأتدبر فيه وأعالج نفسي بنفسي»، راويًا أنه «ورد عند بعض الصحابة الكرام أنهم يستخدمون الرقية الشرعية، وورد بعد ذلك أن بعض الناس قالوا في زمان سيدنا عمر بن الخطاب، أن الرقية تفيد وتعالج لكنها لا تحقق شفاء الآن».



وأكمل: «قال الذي سمع كلام الناس: هذه هي الفاتحة والآيات التي تقرأ موجودة، لكن أين عمر؟ ليس موجودًا، فمن أخذه بأخذ عمر وفي همة وأخلاق وتهذيب نفس عمر، يمكن أن يحقق الشفاء».





