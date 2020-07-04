مركز تنمية القدرات بجامعة الأقصر يعقد دورتي مشروعات البحوث التنافسية وبرنامج القطاع الطبي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر عن تنظيم برنامج "مشروعات البحوث التنافسية"، وبرنامج القطاع الطبي "small and large group teaching" on line، في وقت واحد على التوازي.
وبدأ البرنامجان اعتباراً من يوم الإثنين 3 أبريل؛ بهدف تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بما يمكنهم من تحسين جودة مخرجات التعليم والبحث العلمي.
وقال الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، إن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، يؤدي الدور المنوط به كاملاً فيقوم على تنفيذ خطط التدريب المعتمدة في مجالات (التدريس – البحث العلمي – القيادة والإدارة – الاتصال والتعامل مع المجموعات - إعداد المدربين).