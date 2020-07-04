مركز تنمية القدرات بجامعة الأقصر يعقد دورتي مشروعات البحوث التنافسية وبرنامج القطاع الطبي

إعفاء مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة من عمله لتقصيره في واجبه الوظيفي

وزير الأوقاف: ما يقوم به جيل اليوم من مواجهة قوى الشر يعتبر عبورًا جديدًا ونصرًا مجيدًا