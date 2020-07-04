 مركز تنمية القدرات بجامعة الأقصر يعقد دورتي مشروعات البحوث التنافسية وبرنامج القطاع الطبي - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 أبريل 2023 3:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. الفريق الذي يحسم التأهل من ستاد القاهرة يوم السبت
النتـائـج تصويت

مركز تنمية القدرات بجامعة الأقصر يعقد دورتي مشروعات البحوث التنافسية وبرنامج القطاع الطبي

محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 2:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 2:45 ص

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر عن تنظيم برنامج "مشروعات البحوث التنافسية"، وبرنامج القطاع الطبي "small and large group teaching" on line، في وقت واحد على التوازي.

وبدأ البرنامجان اعتباراً من يوم الإثنين 3 أبريل؛ بهدف تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بما يمكنهم من تحسين جودة مخرجات التعليم والبحث العلمي.

وقال الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، إن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، يؤدي الدور المنوط به كاملاً فيقوم على تنفيذ خطط التدريب المعتمدة في مجالات (التدريس – البحث العلمي – القيادة والإدارة – الاتصال والتعامل مع المجموعات - إعداد المدربين).

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك