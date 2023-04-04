الطفل شنودة (تم تغيير اسمه إلى يوسف مؤقتا لحين انتهاء إجراءات كفالته) بعد عودته لأسرته المسيحية البديلة (السيدة آمال إبراهيم وزوجها فاروق فوزي)

كشف المستشار نجيب جبرائيل محامي أسرة الطفل شنودة أن الأسرة تمكنت من تغيير اسمه في شهادة الميلاد إلى يوسف، بعد قرار النيابة العامة بتسليم الطفل مؤقتًا إلى السيدة آمال إبراهيم وزوجها فاروق فوزي.

وقال جبرائيل في تصريحات للشروق، إن أسباب صدور شهادة ميلاد الطفل شنودة باسم يوسف؛ تنفيذًا لقرار النيابة العامة بتغيير اسم الطفل إلى اسم رباعي مسيحي، ولم ينص القرار على تسمية الطفل باسم شنودة.

وأضاف أن الجزء الثاني من قرار النيابة ينص على استكمال السيدة آمال إجراءات الكفالة، وحتى تستكمل إجراءات الكفالة لا بد من اختيار اسم للطفل لتنفيذ قرار النيابة، ولا يجوز إلحاق اسم الطفل بأسم أمه وأبيه إلا بعد الانتهاء من إجراءات الكفالة.

وأوضح أن إجراءات الكفالة تتمثل في: إحضار عقد شقة أو ما يفيد تملكها أو استئجار محل سكن، صحيفة حالة جنائية، كشف سلامة صحة ونفسية، دورة 3 أيام تدريبية للأسرة البديلة، كشف خال من فيروس سي.

وذكر أنه في حال إتمام هذه الإجراءات وتقديم قرار الكفالة إلى مصلحة الأحوال المدنية، يحق للزوج والزوجة نسب الطفل إلى اسمهما الأول، وتغيير اسمه مرة ثانية إلى شنودة، مضيفًا أن هذا الإجراء سيتستغرق أيام وربما أسابيع.

وقال إن واقعة تزوير أول شهادة ميلاد للطفل شنودة، تم حفظها بشكل نهائي، مضيفًا أن القانون أعطى للأم البديلة، أن تودع باسمه نقودًا في البنك أو توصي له بأي شيء، وكذلك السفر شرط إذن من اللجنة العليا للأسرة البديلة، وإخطار السفارة المصرية في أي بلد ستسافر لها.

كفالة الأطفال في مصر وشروطها

وفقًا لشروط الكفالة في مصر يحق للأسرة البديلة الكافلة أن تغير اسم الطفل وتلحقه إلى الاسم الأول للأم والأب "يجوز أن يحمل الطفل كريم النسب، ذكراً كان أو أنثى، الاسم الذاتي للأب البديل الكافل ويحل محل الاسم الأول الوارد في شهادة ميلاده المميكنة أو لقب عائلة الأسرة البديلة الكافلة في نهاية اسمه، ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي أثر من آثار التبني".

وطبقًا للشروط "يجوز أن يحمل الطفل كريم النسب، ذكراً كان أو أنثى الاسم الذاتي للأم البديلة الكافلة بدلا من الاسم الأول للأم الوارد في شهادة ميلاده المميكنة، ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي أثر من آثار التبني".

يأتي تغيير اسم الطفل من شنودة إلى يوسف تماشيا مع نظام الكفالة "الاحتضان" المعمول به من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في مصر.

والكفالة نظام بدأته وزارة التضامن الاجتماعي عام 1959، لإلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولي النسب بأسر مختارة وفقا لشروط ومعايير تضمن صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.

وبحسب شروط الكفالة يحق للأسر الكافلة تغيير الاسم الأول للطفل وهو ما تم في واقعة الطفل شنودة، وفيما يلي شروط الكفالة في مصر:

1- يجب أن تكون ديانة الأسرة نفس ديانة الطفل وأن يكون الزوجان مصريين.

2- تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي.

3- لا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما.

4- يجب أن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية.

5- الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن المختصة في حالة رغبة الأسرة في رعاية أكثر من طفل.

6- يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية.

7- يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها.

8- تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.

9- تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا.

10- يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها.

11- تجتاز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن.

12- يصدر وزير التضامن قرارا بتحديد الجمعيات أو المؤسسات لإجراء البحوث الاجتماعية للأسر.

13- تصدر الوزارة المختصة كارنيها للأسر البديلة الكافلة يتم التعامل بموجبه مع كافة في الجهات الحكومية وغيرها.

14- لا يجوز للأسرة البديلة السفر إلى الخارج -بصحبة الطفل أو بدونه- إلا بموافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة.

15- يجوز أن يحمل الطفل كريم النسب "ذكر - أنثى" الاسم الذاتي للأب البديل الكافل بدلا من الاسم الأول للأب بشهادة ميلاده.

16- يجوز أن يحمل الطفل كريم النسب "ذكر - أنثى" الاسم الذاتي للأم البديلة الكافلة بدلا من الاسم الأول للأم بشهادة ميلاده.

17- على الأسر فتح حساب في بنك ناصر أو فتح دفتر توفير بمبلغ لا يقل عن 3000 جنيه.

18- على الأسرة الكافلة رعاية الطفل ويحق لها أن توصي له أو تهبه من أملاكها القدر الذي تراه وفقا للقانون.

19- يكون لحامل كارنيه الأسر البديلة الولاية التعليمية على الطفل المكفول.