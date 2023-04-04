هالة صدقي: الطلاق إداني طاقة في الشغل ولن أكرر تجربة الزواج

قالت الفنانة هالة صدقي، إن طلاقها منذ 3 أشهر أعطاها طاقة في العمل، منوهة أن قضية طلاقها منعتها من التركيز في أعمالها الفنية.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الاثنين: «الطلاق حصل من 3 أشهر ويمكن إداني طاقة في الشغل، كان في حمل ودماغي شغالة في حاجات تانية مش قادرة أركز، النهاردة أوراقي كلها جديدة».

وأشارت إلى أنها غيرت اسمها في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر اليوم، نافية عزمها تكرار تجربة الزواج مرة أخرى: «بنتي النهاردة كانت بتزن عليا في القصة دي، قلت لها بس يا ماما».

وعن دورها بمسلسل «سره الباتع»، ذكرت أنها فرصة لم تتمكن من إضاعتها، خاصة مع عودة المخرج خالد يوسف للعمل مرة أخرى، قائلة إنها حاولت الفصل بين شخصيتها بالمسلسل وشخصية «الملكة صفصف» التي تقدمها في «جعفر العمدة».

ولفتت إلى أنها المرة الأولى التي يخرج فيها «يوسف» للتليفزيون، وربما تكون الأخيرة، معقبة: «هو تعب وجه على نفسه أوي، المفروض يكون معاه 4 او 5 مخرجين للحالة التي يقدمها والمعارك والمظاهرات وتحريك المجاميع».

وأوضحت أن المخرج تحمل المسئولية بالكامل؛ لأن إنتاج مسلسل بهذا الحجم ليس سهلًا، كما أنه مرتبط بوقت ومواعيد، معربة عن أسفها لأنها تشارك في المسلسل كضيفة شرف.