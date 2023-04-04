ميس حمدان: أنا الأصلح لتقديم الفوازير ومافيش مقارنة مع دنيا سمير

قالت الفنانة ميس حمدان، إنها تتمنى أن تقدم فوازير، وأن يتم تسليط الضوء عليها عندما يذكر الفوازير، مشيرة إنه لا يوجد مقارنة بينها وبين الفنانة دنيا سمير غانم.

وتابعت ميس حمدان خلال استضافتها في برنامج VIP، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر قناة هي: "أنا أصلح واحدة في مصر تعمل فوازير، دنيا سمير غانم أكيد جميلة وبتعمل مسلسلاتها، ولكن أنا بتكلم على الفوازير وعايزة أعملها".

واستكملت ميس حمدان: "بشوف نفسي الأنسب الأحسن، وأنا بحب دنيا سمير غانم ومبقارنش نفسي بيها اطلاقا، وحجم نجاحي لا يقارن بيها، أنا عندي حاجات شايفة نفسي مؤهلة وبشدة عندي كومبو متكامل ومميزة فيه ولكن لسه مخدتش فرصتي، متقللوش من قيمتي ومش معنى لما تيجي فرصة ومحبش سيرة الفوازير ميجيبوش سيرتي ولكن أنا قادرة أعملها بشكل مختلف، وربنا كرمني بوش متغير، ومحبش أعمل سيرة ذاتية، لأن الناس هتقفلي على الواحدة ولو معملتهاش 100% هتهاجم، بيشبهوني بـ أنغام ولبنى عبد العزيز وساعات سعاد حسني".

برنامج "vip" يذاع يوميا خلال شهر رمضان على شاشة قناة "هي" ومن تقديم الإعلامية أميرة بدر، ويعرض في تمام الساعة السابعة مساءً ويستضيف عددا من نجوم الفن والرياضة.