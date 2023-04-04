المبعوث الأممي يختتم زيارة لمسقط بعد لقاء مسؤولين عمانيين وكبير مفاوضي الحوثيين

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اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مسقط، التقى فيها بمجموعة من كبار المسؤولين العُمانيين وكبير مفاوضي الحوثيين.

وقال مكتب المبعوث الأممي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، "تناولت النقاشات سبل إحراز التقدم نحو عملية سياسية جامعة يقودها اليمنيون".

من جانبه قال محمد عبدالسلام، المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثيين، ورئيس وفدها المفاوض، إنه "ناقش مع المبعوث الأممي الترتيبات الإنسانية والسياسية للحل الشامل".

وأضاف: "كما ناقشنا مراحل ترتيبات الإفراج عن الأسرى في خطوات مستمرة لا تتوقف وصولاً إلى الإفراج الكامل".

في سياق متصل، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، "إن الظروف الحالية مواتية للانخراط في محادثات السلام للتوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرار مجلس الأمن 2016".

جاء ذلك في بيان له، تزامناً مع مرور عام على المشاورات "اليمنية-اليمنية" التي عقدت العام الماضي في العاصمة السعودية الرياض، وفقاً لما نشره موقع المجلس.

وأشاد البديوي، بما "توصل إليه اليمنيون خلال تلك المشاورات التي استضافها مجلس التعاون الخليجي، من 29 مارس إلى 7 أبريل الماضي".

وقال إن "اليمنيين توصلوا إلى آليات مهمة لتعزيز وحدة الصف، وبناء قنوات التواصل والتشاور والمصالحة، واستئناف عملية التنمية والبناء".

ودعا المسؤول الخليجي، اليمنيين إلى "وحدة الصف وإعلاء مصلحة اليمن العليا، لينعم بالسلام والأمن والاستقرار".