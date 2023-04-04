 حبس شاب متهم بطعن آخر عاكس شقيقته بالشرقية - بوابة الشروق
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حبس شاب متهم بطعن آخر عاكس شقيقته بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 7:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 7:52 م

قررت نيابة فاقوس العامة بمحافظة الشرقية، حبس شابًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالاعتداء على آخر وطعنة بسبب مشاجرة سببها معاكسة المتهم شقيقة المجني عليه في دائرة مركز شرطة فاقوس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول محمد ع، مقيم في قرية النمروط التابعة لمركز شرطة فاقوس، مصابًا بطعنة نافذة وجروح قطعية في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية أن مرتكب واقعة التعدي على المجني عليه وإصابته هو المدعو محمود ط ف، وذلك إثر نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه بسبب معاكسة المتهم شقيقة المجني عليه، ما أسفر عن إصابة المجني عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.


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