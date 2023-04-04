مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي زيارة يون المرتقبة لـ واشنطن

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية عن أملهما في العمل معًا بشكل وثيق خلال الأسابيع والأشهر القادمة، لتعزيز التحالف الثنائي القوي، بما في ذلك دعم زيارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول المرتقبة إلى الولايات المتحدة أبريل الجاري.



جاء ذلك حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية تمهيدية بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ونظيره الكوري الجنوبي تشو تاي-يونج، المعين حديثًا.



من جانبه، أعرب سوليفان عن تقديره لجهود تشو لتعزيز التحالف الثنائي أثناء توليه منصب سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة، وكان مكتب الرئيس الكوري الجنوبي قد أكد مارس الماضي أن زيارته للولايات المتحدة خلال أبريل ستكون "نقطة تحول تاريخية" للتحالف الثنائي، حيث يتطلع البلدان إلى حماية شعبيهما والدفاع عن القيم الأساسية والتقدم نحو المستقبل.