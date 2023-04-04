إیران تعین سفیرا جديدا لها في الإمارات منذ 8 سنوات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الثلاثاء، تعيين سفير جديد لطهران في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 8 سنوات.



وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية أنه بعد مرور 8 سنوات على عدم تعيين سفير إيراني لدى الإمارات، سيكون "رضا عامري"، أول سفير يمثل طهران في العاصمة أبوظبي عقب هذه الفترة.



وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قد زار



أبوظبي الشهر الماضي والتقي نظيره الإماراتي طحنون بن زايد.



وفي نهاية عام 2021، زار مستشار الأمن القومي الإماراتي العاصمة الإيرانية طهران والتقى شمخاني، تلبيةً لدعوةٍ من الأخير.