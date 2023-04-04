ليتوانيا تطلب مساعدات على حدودها مع بيلاروس خلال قمة الناتو

تهدف حكومة ليتوانيا إلى حماية حدودها مع بيلاروس بشكل أفضل خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستعقد في فيلنيوس في يوليو المقبل، بسبب المخاوف من عبور الحدود بشكل غير قانوني.

وتعتزم فيلنيوس استدعاء قواتها المسلحة خلال القمة وتأمل أيضا في الحصول على مزيد من الدعم من وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس خلال الاجتماع المقرر عقده يومي 11 و12 يوليو المقبل.

وقالت وزيرة داخلية ليتوانيا أجني بيلوتايت اليوم الاثنين، بعد زيارة الحدود مع بيلاروس مع رئيس وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، هانز ليجتنز ، إن هذه الحماية الإضافية ستساعد في منع الاستفزازات المحتملة ووقف "تدفقات المهاجرين المتزايدة" المحتملة .

وأضافت إن ليتوانيا ناقشت أيضا دعم إدارة الحدود مع بولندا ولاتفيا، مضيفة أن 18 ضابطا من فرونتكس يتمركزون حاليا هناك.