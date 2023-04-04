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بمناسبة انتهاء عمله.. مجلس خبراء كورونا يتناول الغداء مع المستشار الألماني

المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 5:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 5:34 م

بمناسبة انتهاء عمله التشاوري خلال الجائحة، تناول مجلس خبراء كورونا التابع للحكومة الألمانية الغداء مع المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء.

وكانت الحكومة الألمانية، أعلنت قبل اللقاء أن شولتس يعتزم توجيه الشكر لأعضاء المجلس على عملهم المهم، وذلك خلال اللقاء في ديوان المستشارية.

يذكر أن المجلس يضم 19 عالما وكان بدأ عمله في نهاية 2021، ونشر 12بيانا عن جوانب تتعلق بإدارة الأزمة.

وأوقف المجلس عمله حاليا نظرا للوضع الهادئ للجائحة.

وكانت الحكومة أوضحت، أن ديوان المستشارية لا يزال يناقش ماذا يمكن أن يخلف المجلس، مشيرة إلى أن هذا يتعلق بالتشكيل وأولويات العمل المستقبلية.

وتنتهي آخر التعليمات الخاصة بكورونا الواردة في قانون الحماية من العدوى والمعمول بها على مستوى ألمانيا بحلول عيد الفصح.

ويسري الارتداء الإجباري للكمامة حتى يوم الجمعة المقبل على زائري العيادات والمستشفيات ودور الرعاية.


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