هجوم سيبراني على مواقع جامعات إسرائيلية

تعرضت مواقع العديد من الجامعات الإسرائيلية لهجوم سيبراني من قبل مجموعة من المتسللين يطلقون على أنفسهم اسم "السودان المجهول".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن من مواقع الجامعات التي تعرضت للاختراق هي جامعة تل أبيب والجامعة العبرية في القدس وجامعة بن جوريون في النقب وجامعة حيفا ومعهد وايزمان للعلوم والجامعة المفتوحة في إسرائيل وجامعة رايشمان.

ونشرت المجموعة بيانا عبر "تلجرام" أوردت فيه المواقع التي هاجمتها، وجاء فيه: "البنية التحتية: الجامعات - تم إسقاط قطاع التعليم في إسرائيل بسبب ما فعلوه في فلسطين"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكرت المجموعة أن هذا ليس هجومها الرئيسي الذي من المقرر تنفيذه في 7 أبريل.

وذكرت شركة "رادوير" للأمن السيبراني أن هجمات إلكترونية واسعة النطاق على إسرائيل وقعت كل عام في 7 أبريل لمدة عشر سنوات. كما حددت الشركة يوم الثلاثاء هجمات على مواقع المستشفيات والصحف ومصافي النفط وغيرها.

وهذا الهجوم هو جزء من حملة تسمى"أو.بي.إسرائيل"، حيث يحاول النشطاء مهاجمة أهداف على الإنترنت الإسرائيلي، وفقا لصحيقة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.