ميس حمدان: زينة أخدت دوري في فيلم سيد العاطفي قبل استعدادي للتصوير بساعات

قالت الفنانة ميس حمدان إنها لا تعرف كواليس حصول الفنانة زينة على دورها في فيلم "سيد العاطفي"، من بطولة الفنان تامر حسني، بالرغم من تعاقدها لتقديم الدور، واستعدادها للتصوير خلال ساعات.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج VIP، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر قناة هي: "أنا لا أعرف الحقيقة، لكن بعد فيلم عمر وسلمى كان في فيلم سيد العاطفي، وكان عندي تصوير ثاني يوم في الفيلم، وكلموني على الفجر إنهم أجلوا التصوير”.

وتابعت: "اكتشفت بعد كده وشخص أخبرني بإن زينة طلبت من المنتج محمد السبكي تعمل الدور، ووقتها اتقهرت، وزينة أنا أقابلها في مناسبات، وسلامي عليها زي أي زميلة لا أعرفها، ومقدرش أتهمها".

برنامج "vip" يذاع يوميا خلال شهر رمضان على شاشة قناة "هي" ومن تقديم الإعلامية أميرة بدر، ويعرض في تمام الساعة السابعة مساءً ويستضيف عددا من نجوم الفن والرياضة.