واردات بلجيكا من الغاز الطبيعي المسال الروسي تسجل مستوى قياسي خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء، وصول كميات الغاز الطبيعي المسال التي استوردتها بلجيكا من روسيا خلال الشهر الماضي إلى مستوى قياسي مما يظهر استمرار حاجة أوروبا للغاز الروسي رغم محاولات الدول الأوروبية لتقليص وارداتها من مصادر الطاقة الروسية لحرمان موسكو من الموارد المالية التي تحتاجها لتمويل آلتها العسكرية التي تحارب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كميات الغاز الطبيعي المسال التي وصلت من محطة يامال لإسالة الغاز في القطب الشمالي إلى محطة تسيبروج في بلجيكا زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 11% عن الشهر السابق. ورغم التراجع الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، زادت إمدادات الغاز الطبيعي المسال نتيجة تزايد الطلب في دول مثل فرنسا وبلجيكا.

وأشارت بلومبرج إلى أن بلجيكا أصبحت مركزا رئيسيا لنقل الغاز إلى دول أوروبا حيث عدلت العديد من ناقلات الغاز المسال وجهتها من فرنسا إلى بلجيكا نتيجة إغلاق الموانئ الفرنسية بسبب الإضرابات العمالية. كما أظهرت البيانات التي جمعتها شركة الاستشارات وتحليل البيانات كبلر وصول الواردات إلى مستوى قياسي. وعندما يصل الغاز الطبيعي المسال إلى بلجيكا تتم إعادة تغييزه ليتم إرسال جزء كبير منه إلى فرنسا وهي أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في أوروبا.

وفي الشهر الماضي صرح الفريد شتيرن الرئيس التنفيذي لمجموعة "إم أو في" النمساوية للطاقة، بأن المجموعة لا يمكنها في الوقت الراهن التخلي عن أعمالها في مجال الغاز الطبيعي في روسيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه)، قال شتيرن إن هذه المادة الخام لا تخضع للعقوبات، مضيفا " ليس لدينا ترف أن نرفض الغاز القادم من مصادر توريد مشروعة لاسيما أيضا إذا كان لدينا عقود تلزمنا بالشراء".

وتعمل المفوضية الأوروبية حاليا على خطة لاستغناء الاتحاد الأوروبي عن واردات الطاقة الروسية بحلول عام 2027. وفي المقابل تستمر اتفاقية التوريد بالنسبة للنمسا حتى عام 2040.

تجدر الإشارة إلى أن 79% من الغاز الطبيعي الذي استهلكته النمسا في فبراير الماضي، كان قادما من روسيا.

وأكد شتيرن أن "أو إم في" المؤممة بشكل جزئي ترغب في التخلي عن حصتها في حقل الغاز الروسي يوشنو-روسكويه، لكنه نوه إلى أن هذا الأمر لا يتطلب العثور على مشتر وحسب، بل يتطلب أيضا الحصول على تصاريح من موسكو " وهذا أمر بالغ الصعوبة نظرا للوضع القانوني".