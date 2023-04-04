انتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة اعتداء سيدات على مُعلِّمين في إحدى المدارس الثانوية بمحافظة البصرة.

وبيّن الفيديو، والدة إحدى الطالبات وهي تعتدي بالضرب على الكوادر التدريسية في مدرسة ثانوية بمنطقة الحيانية في البصرة، لأن المديرة كانت وجهت الطالبات بعدم ارتداء الكمامة لكون بعضهم يضعن مواد تجميل وهذا لايتناسب والجو الدراسي.

وأثناء التفتيش رفضت إحداهن خلع الكمامة، فتم تحويلها للإدارة وتوبيخها، إلا أن والدة وأقارب الطالبة يعملون في حانوت المدرسة ذاتها، ولم يبررن ما حصل، فلجأت الطالبة لوالدتها، التي اعتدت على الكادر التدريسي.

وأظهر الفيديو صراخ وضرب ولكم من ذوي الطالبة للمعلمات والكادر.

بدورها، أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق، صدور أوامر قبض بحق النساء الذين تهجموا على الملاك التدريسي.

وأكدت في بيان، فتح تحقيق حول الواقعة، وفقاً لما كشفت عنه المتحدث باسم الوزارة كريم السيد الذي أوضح أن مديرية التعليم وجهت بإجراء تحقيق إداري فوري بالحادث لمعرفة ملابساته.

وأشار إلى اتخاذ إجراءات إدارية وتربوية مباشرة وتحريك شكوى قضائية بحق الأشخاص المُتهجمين على الكادر التدريسي وصدرت أوامر إلقاء قبض بحق الفاعلين