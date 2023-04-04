جمال عبد الرحيم: نقابة الصحفيين قلعة الحريات

أعدت نقابة الصحفيين، فيديو وثائقي عن المحررين العسكريين الذين شاركوا في تغطية حرب أكتوبر المجيدة، وغيرها من الحروب في الوطن.

وذكر الفيديو الوثائقي الذى عرض خلال احتفالية نظمتها النقابة مساء اليوم، بمناسبة مرور 82 عاما على تأسيسها، أن النقابة أصدرت صحيفة يومية هي "الصحافة في المعركة"، وشكلت غرفة عمليات لتغطية الحرب.

وقال سكرتير عام نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم، إن المراسل الحربي هو الجندي المجهول الذي يسطر بقلمه بطولات المعركة، وله دور في رسم صورة حية لكل ما يجري في أرض المعركة.

وبدأ تكريم عدد من المحررين العسكريين الذين شاركوا في تغطية انتصارات العاشر من رمضان، أو الذين انتقلوا إلى رحمه الله مؤخرًا.

وخلال كلمته باحتفالية النقابة بمرور 82 عاما على تأسيسها، قال سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة هي قلعة الحريات فى الشرق الأوسط، ومنها خرجت ثوة 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013.

وأشار السكرتير العام لمجلس النقابة، إلى إنه في مثل هذا اليوم تكلل جهد الصحفيين المصريين بإنشاء نقابتهم بعد 50 عاما من الكفاح، مضيفا أن نقابة الصحفيين هي النقابة المهنية التي أكدت جمعياتها العمومية المتعاقبة على حظر التطبيع الشخصي والمهني مع الكيان الصهيونى.

وعرض بالحفل فيلم تسجيلي عن تاريخ نقابة الصحفيين وتاريخ نقبائها.