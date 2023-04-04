في أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل «الأجهر»، يتعرض عماد (نور النبوي) لورطة بسبب شقيقته جميلة (ناهد السباعي)، إذ اقترحت جميلة على عماد أن يقضيا ليلتهما في محل بيع الملابس السواريه الذي تعمل به، توفيرا للنفقات، بدلا من دفع مزيدا من الأموال في البانسيون الذين يسكنون فيه مؤقتا.

ويذهب عماد وجميلة إلى محل بيع الملابس ليلا وتفتح جميلة باب المحل بالمفتاح الذي تحتفظ به، ويقضيان ليلة مليئة بالمرح، فقد ارتدا الملابس الفاخرة بالمحل وتخيلا أنهما في ديفيليه، لكنهما لم ينتبها للوقت وناما بالملابس التي يرتدونها، وفوجئا في صباح اليوم التالي بصاحبة المحل وهي توقظهما بغضب وتوبخهما على فعلتهما، وتطرد جميلة من العمل.

تدور أحداث مسلسل«الأجهر»حول يوسف الذي تم اتهامه ظلما وهو مراهق بقتل والدته، وتم إيداعه الإصلاحية التي هرب منها، وخلال هروبه يخوض رحلة طويلة بحثا عن أشقائه وهو ما يكشف له الكثير من الأسرار الغامضة عن ماضية.



مسلسل «الأجهر» بطولة عمرو سعد وعدد كبير من النجوم، من بينهم سيد رجب، درة، ناهد السباعي، محمود قابيل، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ومن تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.