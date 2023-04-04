البرهان يطلع مبعوثا فرنسيا على سير العملية السياسية بالسودان

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التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي، فريدريك كلافي.

وبحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في كل المجالات بما يحقق مصالح البلدين، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأطلع رئيس مجلس السيادة المبعوث الفرنسى على تطورات الأوضاع بالسودان وسير العملية والجهود المبذولة للتوصل لاتفاق يفضي لتكوين حكومة انتقالية تقود البلاد إلى مرحلة الانتخابات.

وتناول اللقاء، التطورات التي تشهدها المنطقة والقضايا الاقليمية والدولية، وأمن اللقاء على أهمية استقرار السودان وأثره الإيجابي على الاستقرار بالمنطقة.

وأكد المبعوث الفرنسي اهتمام بلاده بتحقيق السلام في السودان ودعم العملية السياسية، مشيراً إلى أهمية أن تتحلى كل الأطراف بالمرونة بما يحقق التوافق السياسي.

ومن المقرر التوقيع على الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة السياسية في السودان بعد غد الخميس، والذي من شأنه أن يفتح الطريق أمام تسليم السلطة في البلاد للمدنيين.

وكان قد تم التوقيع على الاتفاق المبدئي بين المكونين العسكري والمدني في ديسمبر الماضي.