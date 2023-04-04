الهند تلغي ضريبة الأرباح الاستثنائية على النفط المحلي

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الثلاثاء، إلغاء ضريبة الأرباح الاستثنائية المفروضة على النفط المنتج محليا اعتبارا من اليوم 4 أبريل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحكومة أعلنت إلغاء الضريبة على النفط الذي يتم إنتاجه في الحقول المحلية، والتي بلغت 3500 روبية لكل طن، في حين تم خفض الرسم المفروض على صادرات الديزل (السولار) من روبية واحدة لكل لتر إلى نصف روبية فقط اعتبارا من اليوم.

يذكر أن الهند فرضت ضريبة الأرباح الاستثنائية على قطاع النفط في يوليو الحالي عندما أدت الحرب الروسية ضد أوكرانيا إلى ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة العالمية، وجنت الشركات الهندية أرباحا هائلة، نتيجة استفادتها من استيراد النفط الروسي بأسعار مخفضة، مع بيع المنتجات في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة.

وفرضت الحكومة في الهند الضريبة على منتجي النفط ومصدري الوقود بمعدل 6 روبيات للتر من وقودي الطائرات والبنزين، و13 روبية لغاز النفط وروبية واحدة للتر الديزل. وتراجع الحكومة هذه الضريبة كل أسبوعين تقريبا في ضوء تطورات الأسواق.