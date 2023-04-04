السلطات الألمانية تحذر المواطنين من جرائم الاحتيال عبر تطبيقات المراسلة

حذر رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، هولجر مونش، من محاولات الاحتيال عبر تطبيقات المراسلة، حيث يتظاهر الجناة بأنهم معارف أو أقارب في الدردشة ثم يطلبون المال.

وقال مونش في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء، إنه في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 وحده سجلت الشرطة 40 ألف حالة احتيال من هذا القبيل، وبلغ إجمالي الأضرار 22 مليون يورو، موضحا أن الجناة نجحوا في 30% من محاولات الاحتيال.

وأضاف مونش: "هنا يتلقى الضحايا رسالة عبر تطبيق للدردشة من رقم غير معروف من مرسل يدعي أنه أحد المعارف قائلا: (هاتفي القديم معطوب، وهذا رقم هاتفي الجديد، احذف الرقم القديم واحفظ الجديد من فضلك). لكن يختبئ وراء هذه الرسالة مجرم".

وأوضح مونش أن الجاني يحاول بعد ذلك بناء الثقة مع ضحيته، "وفي وقت ما تتلقى الضحية رسالة مفادها أنه (الجاني/ القريب المزعوم) بحاجة ماسة إلى دفع الفواتير، ولكن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لا تعمل بعد بسبب الهاتف المحمول الجديد. الهدف هو الحصول على تحويل بنكي من الضحية".