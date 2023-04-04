مانشستر يونايتد يعلن تمديد عقد لوك شو حتى 2027

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء تمديد تعاقده مع لوك شو الظهير الأيسر للشياطين الحمر حتى 2027.

وقال المان يونايتد في البيان الذي أصدره عبر موقعه الرسمي:" يسر نادي مانشستر يونايتد أن يعلن عن توقيع لوك شو عقدا جديد يمدد إقامته في النادي حتى 30 يونيو 2027".

ولعب لو شو 249 مباراة مع الشياطين الحمر منذ انضمامه للفريق قادما من صفوف ساوثهامبتون عام 2019، وعلى المستوى الدولي لعب 29 مباراة دولية كاملة مع منتخب إنجلترا وشارك في نسختين من كأس العالم ونسخة واحدة من بطولة كأس الأمم الأوروبية مرة واحدة.

وقال شوك في تصريحات عقب تجديد عقده مع مانشستر يونايتد:" قبل تسع سنوات، وقعت في هذا النادي الرائع، ويسعدني تمديد إقامتي. لقد نمت بشكل كبير منذ مجيئي إلى مانشستر كل تلك السنوات الماضية، سواء كشخص أو كلاعب؛ أعرف ما هو المطلوب للنجاح في نادٍ كهذا".

وأضاف:" نحن في بداية رحلتنا تحت قيادة المدرب وطاقمه التدريبي، لقد نجحنا بالفعل هذا الموس ، لكننا نريد المزيد، وهناك فرصة رائعة لإنشاء شيء مميز هنا ، وسأقدم كل شيء لأكون جزءًا من ذلك ".