أمريكا والاتحاد الأوروبي تخفضان اعتمادهما على روسيا في المواد النووية

وضعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إطارا لبرنامج يهدف إلى خفض اعتمادهما على روسيا للحصول على المواد النووية وتنويع إمدادات الوقود النووي.



وذكر مجلس الطاقة الأوروبي الأمريكي أنه يأمل في "تعزيز التعاون من أجل خفض اعتمادهما على روسيا للحصول على المواد النووية وخدمات دورة الوقود"، وأنه يدعم جهود الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في تنويع إمدادات الوقود النووي الخاصة بها.



وأعلنت التشيك الأسبوع الماضي أنها ستوقف الاعتماد على مصادر عناصر الوقود من أجل محطاتها النووية من روسيا العام المقبل.



كانت هناك دعوات من قبل لفرض الاتحاد الأوروبي لعقوبات على الصناعة النووية الروسية ،ولم يتم التمكن من تطبيقها بسبب اعتماد دول مثل المجر وبلغاريا وسلوفاكيا والتشيك على عناصر الوقود الروسي.



يُشار إلى أن شركات الطاقة النووية الفرنسية ما زالت تحافظ على روابط وثيقة مع شركائها الروس.