ختام الاجتماع الرباعي بشأن سوريا في موسكو

اختتم اليوم الثلاثاء الاجتماع الرباعي بشأن سوريا على مستوى نواب وزراء خارجية تركيا، وروسيا، وسوريا، وإيران، في العاصمة الروسية موسكو، والذي انعقد على مدار يومين بهدف إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق، في خطوة ترمي إلى تخفيف العزلة الدولية عن الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عبر موقعها على الإنترنت، إن الدول الأربع ناقشت الاستعدادات لعقد اجتماع بين كبار دبلوماسييها ولم تذكر تفاصيل أخرى، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وأشارت بلومبرج أن هذه الدفعة الدبلوماسية، التي عارضتها الولايات المتحدة، هي جزء من جهود أوسع من قبل روسيا والصين لتحدي واشنطن في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك بعد أن أظهرت الصين ثقلها الجديد في المنطقة من خلال التوسط في اتفاق دبلوماسي بين إيران والسعودية حليفة الولايات المتحدة.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة لديها حوالي 900 جندي في سوريا، وهو وجود سعت موسكو ودمشق منذ فترة طويلة إلى إنهائه.

وكان من المقرر عقد المحادثات الرباعية الشهر الماضي لكنها تأجلت.