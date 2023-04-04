عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني، اليوم الثلاثاء، "ع.ق.ف"، عاطل، بالسجن المشدد "غيابيًا" لمدة 10 أعوام، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بضرب "م.م.ك"، عمدًا مما سبب له عاهة مستديمة، وذلك في القضية المقيدة برقم 28832 جنايات سيدي جابر.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر؛ يفيد قيام شخص بالتعدي على أخر، مُستخدمًا سلاح أبيض "سكين"، مما أدى إلى إصابته، وذلك في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وعلى أثر مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه، وبين المتهم، نتج عنها إصابته مما دفعه لتحرير محضر إداري بقسم شرطة سيدي جابر.

وأوضحت التحقيقات أنه وحال عودة المجني عليه من ديوان القسم، أبصر المتهم متربصًا له، يستنكر تحريره محضر ضده، فقام بالتعدي عليه مُستخدمًا سلاح أبيض "سكين" في اتجاه العنق، مما أدى إلى إصابته، فتحرر محضر أخر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأشارت التحقيقات إلى أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أشار أكد تعرض المجني عليه لعاهة مستديمة جراء إصابته في العنق "إعاقة جزئية" وتقدر نسبة العجز المتخلف عنها 5%.

وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحق المتهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: عماد عبد النبي العيسوي، وأحمد فاروق عبد اللطيف.