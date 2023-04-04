الصليب الأحمر الدولي يتجه لخفض 1500 وظيفة بسبب نقص الأموال

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، اليوم الثلاثاء، إنها ستقوم بخفض نحو 1500 وظيفة في جميع أنحاء العالم هذا العام بسبب نقص الأموال.

ويعني خفض عدد الموظفين أن اللجنة ستغلق 20 على الأقل من أصل قواعدها البالغ عددها 350 وأنها ستركز بشكل أكبر على مهامها الأساسية، ومنها المساعدات في مناطق النزاعات وتعزيز القانون الإنساني الدولي، الذي يضع قواعد شن الحرب وحماية المدنيين.

ومن المقرر توفير 430 مليون فرنك سويسري (470 مليون دولار) إجمالا في العام الجاري وأوائل العام المقبل.

وقالت اللجنة الدولية "نحن نواجه تحديات كثيرة هذا العام".، حيث لم تصل بعض التبرعات التي تم الوعد بها، ومن ناحية أخرى ارتفعت التكاليف بسبب التضخم. ولذلك، قام الصليب الأحمر بترحيل عجز بنحو 140 مليون فرنك سويسري من العام السابق.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح من الصعب بشكل كبير الحصول على التبرعات الحكومية التي لا يوجد تخصيص أموال لها.

وتحتاج اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب بياناتها الخاصة، 2.8 مليار فرنك سويسري في عام 2023.

وأضافت اللجنة أن هذا يزيد بنسبة 0.3% فقط عن عام 2022، على الرغم من أنه كان لابد من توسيع أنشطة المساعدات في ذلك الوقت بسبب تصاعد حرب أوكرانيا.

ويعمل حاليا نحو 20 ألف شخص في اللجنة الدولية. وتعتزم المنظمة إدارة عملية خفض الوظائف بشكل أساسي من خلال المغادرات الطبيعية وتجميد عملية التوظيف.

وتتمثل مهمة اللجنة الدولية في مساعدة الأشخاص المتضررين من النزاعات، ومنهم النازحون وأسرى الحرب.

وتشكل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مظلة جامعة لخدمات الإنقاذ الطوعي والإغاثة في حالات الكوارث.