ارتفاع كبير في واردات تركيا من الديزل الروسي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاعا كبيرا في واردات تركيا من الديزل (السولار) الروسي خلال الشهر الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات على الأقل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الزيادة في واردات تركيا من الديزل الروسي جاءت بعد دخول قرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الديزل من روسيا حيز التطبيق في فبراير الماضي ردا على غزوها لأوكرانيا.

وأضافت بلومبرج، أنه رغم توقع زيادة الواردات التركية مع دخول الحظر الأوروبي حيز التطبيق، فإن حجم الزيادة جاء مذهلا.

ووصلت الواردات خلال الشهر الماضي إلى أكثر من 10 ملايين برميل بزيادة نسبتها 50% تقريبا عن فبراير الماضي، وبما يكفي لتلبية احتياجات تركيا من هذا الوقود لعدة أسابيع على الأقل.

ومن المحتمل أن تكون تركيا تشتري الوقود الروسي بأسعار مخفضة حيث اعتادت روسيا بيع النفط الخام، والوقود بأسعار تنافسية منذ فرض العقوبات الغربية عليها بسبب أوكرانيا.